DEGRADO CAPITALE

Simone Pierini

Dai semplici cittadini ai commercianti. Dalle forze politiche antagoniste fino alla Lombardi, che del Movimento 5 Stelle fa parte e ha ammesso che «dopo 3 anni di giunta Raggi vive in uno stato personale di costernazione» per la sua città. Il coro è unanime ed è un grido d'allarme: Roma è invasa dai rifiuti. Dalle prime segnalazioni si è arrivati alla rivolta, come alla Garbatella dove i proprietari dei negozi sono scesi in strada per manifestare il loro sdegno, con le vetrine che affacciano su cassonetti che esplodono spazzatura di ogni genere.

Ieri la maggioranza in Regione ha invitato i vertici Ama, il dipartimento Ambiente di Roma Capitale e la sindaca Raggi a riferire in commissione regionale per porre quesiti e attendere risposte: un tavolo tecnico sull'emergenza. Non si è presentato nessuno. «Oggi dobbiamo sopportare anche l'assenza delle istituzioni romane e la loro totale mancanza di rispetto nei confronti di un territorio che chiede risposte e responsabilità chiare - spiega il capogruppo in Municipio XV e membro della segreteria romana del Pd Daniele Torquati - Mai Roma ha vissuto una stagione così triste. Nessuno parla, nessuno risponde, nessuno aiuta i cittadini a capire». Le recensioni che i turisti lasciano alle guide sono impietose: «La città è magnifica, ma è davvero sporca». Poi l'allarme sanità con l'Ordine dei Medici che ha invitato tutti a utilizzare «guanti e doppio sacchetto per gettare i rifiuti nei cassonetti». Perché tra l'immondizia sguazzano topi, gabbiani, insetti. All'emergenza, dopo aver minimizzato la situazione, Virginia Raggi aveva risposto tramite social pubblicando un video con addetti Ama al lavoro: «Sviluppare una nuova sinergia tra l'Amministrazione, Ama e i lavoratori. Ho incontrato i vertici dell'azienda e i sindacati. Obiettivi: mettere a punto subito un piano di pulizia straordinaria della città e proseguire nel percorso di risanamento dell'azienda». «Minimizzare non risolve i problemi ma li aggrava», dichiarano le consigliere capitoline del Pd, Valeria Baglio e Ilaria Piccolo. «Basta mondezza per le strade, Raggi venga a pulire e riapra l'Isola Ecologica La Storta-Olgiata», invoca infine il consigliere di Forza Italia in Municipio XV Giuseppe Mocci.

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

