Deflorian/Tagliarini

TEATRO INDIA

Camminare senza meta in un quartiere di Roma ascoltando un flusso ininterrotto di pensieri, racconti, mostrando come il nostro vissuto sia continuamente intrecciato con l'esterno. È Quando non so cosa fare, cosa faccio?, azione performativa di e con Daria Deflorian e Antonio Tagliarini.

L.tevere Gassmann 1, da oggi al 28/06, ore 18,30, 10 euro, teatrodiroma.net

Jémbe

MONTE COMPATRI

Jémbe è una manifestazione internazionale di teatro ed educazione artistica organizzata da Doc Educational. Decine di giovani locali incontrano gli studenti delle periferie scozzesi, in 6 giorni di spettacoli, laboratori e conferenze pubbliche.

in collaborazione con Iustumò e Modo - Circus Wit Purpose.

Da oggi a sabato, info

Fb jembefestival

Lunedì 17 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA