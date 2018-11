Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dedicarsi con passione all'ospitalità e all'intrattenimento è sempre stata una caratteristica di Gabon, nome d'arte di uno degli imprenditori più noti del settore, conosciuto ai milanesi e non solo per le sue serate (New York Bar, Exogroove) che hanno spopolato negli ultimi decenni in Italia e all'estero. Ora la stessa professionalità l'ha trasferita nella gestione del G Beach, elegante e trendy lido balneare di Gallipoli, e del suo ristorante milanese (quasi) totalmente dedicato al pescato aperto meno di un anno fa in zona Porta Romana. Una location stilosa e accogliente, con tanto di veranda interna, ritrovo mondano per quella Milano bene che ama essere coccolata a tavola. Ampia la scelta di crudi selezionati, ma le chicche sono la possibilità di scegliere tra riso, pasta secca o fresca da abbinare ai sughi e alle specialità di mare, oltre alle classiche cotture di ciò che il mercato offre giornalmente, da abbinare ad una curata selezione di vini.Marecrudo - Milano, corso di Porta Romana 132 - Tel. 02/5831.60.12 - sempre aperto - costo medio: 55 euro.(C.Bur.)