DECRETO VARATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il premier Mario Draghi ha firmato ieri il decreto sul Green Pass, che dal 1° luglio sarà valido in tutti i Paesi dell'Ue e che faciliterà la partecipazione ad eventi, viaggi e spostamenti e l'accesso alle Rsa, e che è previsto sia obbligatorio per accedere a feste, matrimoni e discoteche.

Da ieri è operativo anche il sito web (all'indirizzo dgc.gov.it) che renderà disponibile la certificazione su pc, tablet e smartphone. In alternativa alla versione digitale i documenti potranno comunque essere richiesti anche al proprio medico, al pediatra o in farmacia, utilizzando la tessera sanitaria.

L'Ue ha inoltre aggiornato anche le regole per i viaggi aerei: i vaccinati e i guariti dal Covid dovranno continuare a indossare la mascherina e mantenere le regole sul distanziamento in tutte le fasi, ma non saranno tenuti a tamponi e quarantene, a meno che non provengano da un'area ad altissimo rischio. Si invita poi a utilizzare ancora i moduli di localizzazione dei passeggeri, per facilitare la ricerca dei contatti.

