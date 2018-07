Decine di dispersi, 80 morti «Il fuoco ha distrutto tutto»

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniLa macabra conta dei morti si è fermata a 80, ma sono decine i dispersi. Il giorno dopo l'apocalisse di fuoco che si è abbattuta sull'Attica ora si cerca tra le macerie lasciate dalle fiamme. I soccorritori battono palmo palmo il territorio di vorato dai roghi, soprattutto tra le rovine di Mati, il villaggio balneare amato dagli ateniesi che è stato letteralmente cancellato dalla cartina geografica: Scene raccapriccianti quelle che improvvisamente appaiono davanti agli occhi di militari e vigili del fuoco: brandelli di uomini, donne e bambini, spesso anche di animali.Tutto intorno una puzza di bruciato che rende l'aria irrespirabile. Il sole inizia ad arroventare tutto: carcasse umane e di auto, pneumatici, suppellettili. Nella sola Mati sarebbero 40 le persone che ancora mancano all'appello, ma ci sono ancora frazioni isolate da raggiungere e si teme per la vita delle persone che le abitavano. Negli ospedali restano oltre 20 feriti, 11 in condizioni definite gravi, così come 4 bambini che da lunedì lottano tra la vita e la morte.Il governo di Tsipras ha lanciato una serie di misure per fronteggiare la crisi: 20 milioni di euro di fondi straordinari per rispondere alle immediate esigenze di chi ha perso tutto, un conto corrente per le donazioni. Dall'estero ma anche dalle altre zone del Paese si sta attivando una gigantesca gara di solidarietà, i cui fondi sranno convogliati in un altro conto per la riparazione dei danni materiali. «Ho ribadito che l'Ue continuerà a fare tutto ciò che serve per aiutare il popolo e le autorità greche in questa situazione straziante», ha assicurato ad Atene il commissario europeo agli Aiuti umanitari Christos Stylianides, precisando che «questi sono giorni di dolore ma insieme, come europei, siamo determinati a combattere in modo deciso questi incendi». Il presidente italiano Sergio Mattarella ha espresso il proprio cordoglio. Intanto fanno riflettere le parole del vescovo di Atene: «Gli incendi sono dolosi, ma in Attica le colpe sono anche dello Stato: tollerate migliaia di case abusive».riproduzione riservata ®