Decapitati i vertici della ndrangheta ramificati nella Capitale. Quindici anni di carcere, sono stati inflitti ieri mattina dalla prima sezione penale del tribunale di Roma nei confronti di Massimiliano Crea, Valter Mancini e Mirko Bava affiliati al clan della ndrangheta dei Crea. Il collegio con il giudice relatore Valerio de Gioia, ha riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso, accertando che le condotte sono state poste in essere per agevolare l'associazione mafiosa denominata ndrangheta operante in Calabria con diramazioni nella Capitale, nel quartiere di Primavalle. Rituali d'iniziazione, tipici delle più feroci organizzazioni criminali, come pasti a base di code di ghiri, risposte in codice a domande criptate, linguaggio in codice per accertare la reale appartenenza al clan sono stati svelati grazie alle indagini della squadra mobile coordinate dal sostituto procuratore della DDA Francesco Minisici, durante le intercettazioni dei detenuti in carcere, confermate da un collaboratore di giustizia.(E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 05:01

