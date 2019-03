Debutto romano per Robert Carsen e Gianluca Capuano, il regista e il direttore d'orchesta dell'Orfeo ed Euridice che tornerà in scena al Costanzi dopo cinquant'anni. Il capolavoro di Christoph Willibald Gluck, su libretto di Ranieri de' Calzabigi, arriva in nuovo allestimento(coproduzione Théâtre des Champs Elysées, Château de Versailles Spectacles, Canadian Opera Company), ma è innovativa dalla nascita.

«Orfeo ed Euridice ha rivoluzionato la storia del melodramma. L'orchestra, il coro, i balletti tutto è al servizio del dramma che si rappresenta in scena» ricorda Capuano. «Orfeo ed Euridice si focalizza esclusivamente sulle due cose che definiscono le nostre vite, amore e morte» ribadisce il regista Carsen che sarà di nuovo qui, a novembre, per dirigere Idomeneo re di Creta di Mozart, un'altra importante coproduzione internazionale. Nei ruoli principali il controtenore Carlo Vistoli (Orfeo) e i soprani Mariangela Sicilia (Euridice) ed Emoke Baráth (Amore).

Piazza B. Gigli 7, 15 (ore 20), 17 (ore 16,30), 19 e 21 (ore 20), 22 (ore 18) marzo, operaroma.it

(S. Cig.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA