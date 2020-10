«Debuttare a 62 anni? Serve a dimostrare che non esiste un momento giusto per iniziare a fare quello che ci piace». Parola di Massimo Bigi, che il 16 ottobre pubblicherà il suo album d'esordio Bestemmio e prego, anticipato dal singolo Come se fosse facile ft. Enrico Ruggeri.

Perché ha aspettato tanto?

«Pensavo che il mio ruolo ormai fosse un altro. Sono nella musica da una vita e dal 1995 sono tour manager di Enrico Ruggeri. Ma avevo scritto delle canzoni e poi è intervenuto il caso».

In che modo?

«Ho fatto ascoltare a Enrico un mio brano, Come fosse facile. Lui è rimasto molto colpito e ha deciso di non limitarsi alla partecipazione al pezzo, bensì di scriverne altri insieme a me e produrmi un album. È venuto da me a Montepulciano, in Toscana, dopo il lockdown. E abbiamo passato bellissime giornate in giardino a scrivere canzoni, armati solo di chitarra, foglio e penna».

Aveva già altre canzoni nel cassetto?

«Sì, ne avevo già 3-4 pronte, le altre le abbiamo scritte insieme, traendo spunto anche dai brani già composti».

Come nasce la contraddizione del titolo, Bestemmio e prego?

«Io sono umbro e dalle mie parti, così come in Toscana, la bestemmia è come un intercalare, un modo di affrontare la vita imprecando, ma senza cattiveria. È solo l'altro lato della preghiera, perché spesso questi brontoloni sono brave persone, autentiche e generose, e non certo empi miscredenti».

Che cosa ha assorbito da Ruggeri in tutti questi anni di lavoro insieme?

«Anzitutto il background musicale: Enrico è un'enciclopedia vivente del rock, da lui ho appreso tanto, abbiamo sviluppato gusti in comune: il rock'n'roll, il punk, la new wave. Ci unisce anche un approccio molto umano e scherzoso. Certo, lui ha poi un talento naturale».

In cosa soprattutto?

«Direi nella fluidità di scrittura. Riesce a essere poetico e profondo con un pugno di versi. Ma nel suo metodo c'è anche tanta matematica: ha una grande esperienza nella costruzione della metrica, è molto rigoroso».

Quali sono le sue canzoni preferite di Ruggeri?

«Tra le tante ne cito un paio: Il funambolo (nell'album Contatti), che è una bellissima visione panoramica di Milano, e Punk (prima di te), tutta giocata sull'aggressività del rock».

Vi esibirete insieme in concerto?

«L'idea era proprio di inserire un paio di miei brani nei suoi set. Ma purtroppo la pandemia ha mandato all'aria tutti i piani. Il Covid sta facendo molto male alla musica. Speriamo di poterci riprendere. A forza di bestemmie e preghiere».

