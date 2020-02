Deborah J. Carter

GREGORY'S JAZZ CLUB

La vocalist americana, per l'occasione in quartetto italiano: Daniele Gorgone piano, Marco Piccirillo al contrabbasso e Matteo Cidale batteria. Grandi classici del jazz e gemme meno conosciute con arrangiamenti originali di Deborah stessa.

Via Gregoriana 54a,

oggi alle 22, 20 euro, 3516457888

Vokalfest

PARCO DELLA MUSICA

Il festival della polifonia

e della voce. Sul palco: Coro che non c'è e Coro Cantering diretti da Dodo Versini; Coro Pop di Salerno diretto da Ciro Caravano (Neri per Caso); LeMani Avanti di Gabriele D'Angelo; Flowing Chords diretti da Margherita Flore.

Viale P. de Coubertin 30, domenica, ore 18, 15 euro, auditorium.com

Massimo Alviti

POLMONE PULSANTE

Il chitarrista presenta il suo ultimo progetto, In bianco e nero (Terre Sommerse/jazzando).

Special guest Alessandro Papotto al clarinetto.

Salita del Grillo 21, domani alle 19, 066798218

