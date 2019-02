Debora Lombrici, biologa e docente di Scienze e Cultura dell'Alimentazione: la contraffazione dilaga, perché?

«Principalmente per aumentare i profitti. Grazie alle frodi, si vendono cibi di scarso valore spacciandoli invece per prodotti di qualità».

I consumatori sono molto preoccupati: come ci si accorge di una truffa alimentare?

«È praticamente impossibile difendersi. Bisogna solo affidarsi alla tracciabilità, alla verità sulle fasi di lavorazione e sulla provenienza dei prodotti scritta sulle etichette».

Quali gli alimenti più contraffatti?

«Soprattutto l'olio d'oliva. Ma anche le farine ed i prodotti caseari, oltre a frutta e verdura coltivati su terreni non bonificati oppure utilizzando addirittura sostanze tossiche».

I cittadini italiani cosa devono chiedere alle autorità sanitarie?

«Maggiori controlli, ad ogni livello della filiera produttiva».

Lei dove acquista?

«Mi fido delle grandi catene commerciali, che rischiano molto in caso di denuncia. Ma vanno bene pure i prodotti a chilometro zero». (M.Fab.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA