Debito di 160mila euro cresce fino a un milione: negoziante in rovina

Aveva contratto un debito di 160 mila euro, ma in poco tempo la cifra è da restituire è diventata da paura: 1 milione e 4 mila euro.

Grazie alle indagini coordinate dalla Procutra della Repubblica della Capitale, tuttavia, i tre componenti di una stessa famiglia sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, perchè gravemente indiziati dei delitti di usura e estorsione.

Secondo quanto si apprende, dovendo estinguere un debito con un tasso di usura finale del 221%, un commerciante con attività sull'Appia è stato portato alla rovina. La vicenda è emersa quando i poliziotti di una pattuglia del commissariato Appio sono stati chiamati per sedare una lite: uno deri protagonisti era proprio il commerciante. Poco per volta gli agenti sono riusciti a vincere la paura dell'uomo: quindi è scattata la collaborazione con le forze dell'ordine e l'individuazione delle persone che avevano il commerciante sotto scacco. (M.Fab.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:01

