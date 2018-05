De Vrij-Inter, c'è la firma fino al 2023

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Tutti insieme appassionata-Inter: patto-Champions per trattenere i big. Da Mauro Icardi e Milan Skriniar, i più ambiti oltreconfine, a Rafinha e Joao Cancelo, già promossi ma sempre tra color che son sospesi in attesa di riscatto (per entrambi scadenza 31 maggio), fino a Perisic e Brozovic, al centro del progetto ma da plusvalenze importanti e sacrificabili sull'altare del Financial Fair Play.In casa Inter, sono molti i giocatori a rischio permanenza, senza il visto per la prossima edizione di Champions League. E le ultime due finali di campionato con Sassuolo e Lazio saranno fondamentali anche da questo punto di vista: preservare lo status quo, onorando gli accordi con Barcellona e Valencia per il brasiliano e il portoghese e bloccando ogni discorso per gli altri big, imprescindibili per Spalletti.Per Rafinha e Cancelo Suning dovrà, infatti, sborsare, entro fine mese, 70 milioni complessivi (35 cadauno, più 3 di bonus per l'ex blaugrana con il 4° posto in serie A). E, dalle parti di Appiano, l'imperativo è vincere le prossime due sfide con emiliani e biancocelesti anche per loro, e per i proventi Uefa da Champions League, che ne potrebbero agevolare l'acquisto a titolo definitivo. Il futuro, intanto, è già iniziato con Lautaro Martinez, atteso a fine mese per le visite mediche in nerazzurro e alla Pinetina dopo il Mondiale, e con gli ingaggi a parametro zero di Stefan De Vrij e Kwadwo Asamoah. Per l'ex laziale contratto definito (quinquennale da 4,2 milioni a stagione) e depositato, con annuncio, probabile, dopo l'incrocio del 20 maggio all'Olimpico.Per il ghanese, Juventus avvisata e trattativa in via di definizione con Pastorello (agente, tra gli altri, anche di Candreva e Nagatomo), sulla base di un triennale da 3,5 milioni al netto delle imposte.Intanto, in rialzo le quotazioni di Miranda. In vista dell'anticipo di domani sera al Meazza contro il Sassuolo, buone nuove per Luciano Spalletti dal centrale brasiliano, ko nel riscaldamento di domenica a Udine, ma in gruppo da ieri e in odore di rientro immediato contro gli emiliani.In caso di panchina precauzionale in ottica Lazio, spazio a Ranocchia, a segno al Friuli. Altrimenti i soliti noti in difesa, con Cancelo, Skriniar e il rientrante D'Ambrosio a completare. A centrocampo Brozovic e Borja Valero, in vantaggio su Vecino. Davanti, Candreva, Rafinha e Perisic a supporto di Icardi.riproduzione riservata ®