De Vito torna in Campidoglio con la claque folla e applausi in Consiglio Comunale

Simone Pierini

«Niente cerimonie. Mi raccomando, basso profilo», dice dalle scalette di fronte alla lupa capitolina al gruppetto di persone che lo accompagna, tra cui la sorella Francesca, all'ingresso del Campidoglio. Marcello De Vito è tirato a lucido, con i capelli corti appena tagliati. L'abito scuro che indossa non è uno di quelli da tutti i giorni. Anche perché non è un giorno qualunque per lui. Dopo la revoca degli arresti domiciliari di lunedì e la decadenza della sospensione, ieri è tornato a sedere sullo scranno di presidente dell'Aula capitolina. E lo ha fatto da uomo libero.

Fu arrestato nove mesi fa per l'accusa di corruzione nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Il processo partirà il prossimo 4 dicembre. «Heri dicebamus», le sue prime parole. In latino, lingua ufficiale ai tempi dell'Impero Romano. «Dunque dove eravamo rimasti», la traduzione. «È un piacere e un onore rientrare in quest'aula e ritrovare i colleghi», ha proseguito dopo aver salutato i consiglieri presenti in aula. Ad accoglierlo nell'aula Giulio Cesare un lungo applauso. Prima di questo l'annuncio della vicepresidente Sara Seccia: «Ai sensi della Legge Severino a seguito dell'ordinanza di revoca degli arresti domiciliari per Marcello De Vito decade la sospensione della carica di consigliere e presidente dell'Assemblea capitolina e vengono meno le condizioni per la supplenza del consigliere Roberto Allegretti, il cui mandato ha termine».

Nessun festeggiamento, come prevedibile, è arrivato dall'opposizione che ha manifestato tutto il loro dissenso sul ruolo che De Vito si è ripreso. A partire dalla consigliera ex grillina Cristina Grancio, che ha abbandonato l'Aula chiedendosi come possa essere «rispettato il ruolo di garanzia ed equità da parte di un consigliere sotto processo». Dello stesso avviso il capogruppo di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo che a De Vito ha chiesto di «riflettere sull'opportunità politica della sua permanenza come presidente». Infine il capogruppo Pd Giulio Pelonzi ha mostrato «preoccupazione sull'opportunità dello svolgimento della funzione di presidente avendo un processo da affrontare».

riproduzione riservata ®

Venerdì 22 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA