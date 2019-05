De Rossi, passerella in notturna poi gli Usa

ROMA - La passerella finale sarà in notturna. Daniele De Rossi darà l'addio alla Roma domenica alle 20,30 contro il Parma in una sfida che può valere ancora per l'Europa. Il capitano, al quale la Curva dedicherà una coreografia, intanto studia il futuro. La voglia di giocare nel Boca Juniors (sua seconda squadra del cuore) è tanta, ma la famiglia spinge per gli Stati Uniti e quindi per i Los Angeles Galaxy di Ibrahimovic. L'eventuale esilio di De Rossi farebbe scomparire dalla serie A la nazionale campione del Mondo 2006 dopo l'addio di Barzagli e il trasferimento al Psg di Buffon. L'Europeo alle porte, però, fa riflettere Daniele per il quale potrebbero arrivare offerte pure italiane. Il tecnico della Samp Giampaolo ha ammesso: «Mi ha detto che vuole lavorare con me, valuteremo la situazione». Cassano, infine, ha difeso il suo ex compagno: Pallotta e Baldini ne hanno combinata un'altra, spero in un cambio di proprietà». (F. Bal.)

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

