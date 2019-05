De Rossi e Florenzi pronti per la Juve

ROMA - I due capitani mettono nel mirino la Juve. Scongiurata la lesione alla coscia destra, infatti, per Florenzi - uscito dolorante negli ultimi minuti contro il Genoa e sotto posto ieri ad esami - che ha tirato un sospiro di sollievo e sarà in campo domenica contro i bianconeri. Pronto a tornare pure De Rossi, ormai completamente recuperato. Ieri il numero 16 si è allenato in gruppo così come Santon e sarà disponibile dal primo minuto nella sfida che la Roma deve vincere a tutti i costi per non dire definitivamente addio al quarto posto. Ci credono ancora i tifosi che hanno già strappato 25 mila biglietti (oltre ai 30 mila abbonati) per il posticipo contro Cristiano Ronaldo. Proprio per De Rossi, però, potrebbe trattarsi dell'ultimo Roma-Juve. Non è stato ancora fissato, infatti, un appuntamento per il rinnovo del contratto che scade tra poco più di un mese. Fumata nera pure per il baby Cangiano. «Le cose si fanno in due. Ora lo vogliono 4 club di serie A», ha dichiarato l'agente Luci a ForzaRoma.info. (F.Bal.)

