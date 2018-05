De Rossi domina, Nainggolan esagera

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ALISSON 6Un'uscita bassa sui piedi di Dybala è il lavoro più difficile della serata.FLORENZI 6Mandzukic è sempre un cliente scomodo anche quando è in tono minore come in questo finale di stagione. Lo limita al massimo.FAZIO 6Puntuale in seconda battuta su Higuain e nelle (rare) palle alte.JUAN JESUS 6,5Tagliavento lo grazia in avvio per un fallo da giallo nella trequarti avversaria su Higuain. Poi non sbaglia più nulla.KOLAROV 6,5Crea le uniche palle gol (si fa per dire) del match: esterno della rete su punizione e tiro deviato da Pjanic che per poco non beffava Szczesny.PELLEGRINI 6,5Nel primo tempo è il migliore in campo per distacco. Pressa, ruba palla e crea superiorità numerica. Gli manca però il tiro capace di far saltare il banco (27' st Gonalons 6).DE ROSSI 7Padrone del centrocampo. Copre è imposta con grande dinamismo e lucidità. Sbaglia solo un appoggio nella ripresa (37' st Strootman ng).NAINGGOLAN 5La partita con la Juve la sente come un derby e la gioca anche bene. Ma prende due gialli nel giro di 5 minuti (maglia tirata a Matuidi e tackle duro su Dybala). In 10 la Roma non molla, ma deve frenare le sue velleità.UNDER 6,5Spina nel fianco sinistro della Juve, costringe Alex Sandro al giallo (36' st Schick ng).DZEKO 6Gioca e bene, ma la squadra gli offre solo un tiro sporco con Pellegrini dopo 8 minuti. Nella ripresa può poco.EL SHAARAWY 5,5Partita opaca, apatica, di quelle che il Faraone dovrebbe cancellare dal suo repertorio per poter decollare definitivamente.DI FRANCESCO 7Non riesce a togliersi la soddisfazione di battere la Juve, obiettivo al quale rinuncia definitivamente solo dopo il rosso a Nainggolan. Ora la sua rimpatriata a Reggio Emilia col Sassuolo: non perdendo è sicuramente terzo, minimo sindacale da migliorare, mercato permettendo.