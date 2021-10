«De Rienzo morto per overdose da eroina»

ROMA - È morto a causa di un'overdose da eroina l'attore Libero De Rienzo, trovato senza vita nella sua abitazione in zona Madonna del Riposo a Roma lo scorso 15 luglio. È quanto emerso dai risultati dell'autopsia e degli esami tossicologici disposti dalla Procura di Roma eseguiti al Policlinico Gemelli. La Procura di Roma ha così chiuso le indagini a carico del cittadino gambiano Mustafà Minte Lamin di 32 anni accusato di avere ceduto a Rienzo la droga che gli ha provocato la morte il 15 luglio scorso. Nei confronti dell'indagato, le accuse sono di morte come conseguenza di altro reato, detenzione e cessione di sostanza stupefacente.

Nell'atto di chiusura delle indagini, il pm Francesco Minisci scrive che il decesso dell'attore «è riconducibile ad un arresto cardiorespiratorio per intossicazione acuta da eroina». In base a quanto ricostruito dai carabinieri il pusher avrebbe ceduto eroina anche ad altre cinque persone.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

