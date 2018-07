De Luigi papà in incognito «Io, diviso tra due amori»

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

RICCIONE - «I movimenti Child free non sono contro i figli, ma per la libertà di non desiderarne senza dover necessariamente dare spiegazioni. È una rivendicazione legittima». Lo afferma Fabio De Luigi, ieri a Riccione per Ciné - Giornate di Cinema, dove ha offerto qualche assaggio di Ti presento Sofia, la commedia di Guido Chiesa in cui duetta con Micaela Ramazzotti. Nel film lui è il papà separato della bambina del titolo, un uomo che, dopo anni, torna finalmente ad avere un interesse sentimentale. Ma la donna di cui si innamora (Ramazzotti, appunto), non ama i bambini, perciò decide di nasconderle la sua paternità dicendo bugie su bugie.«Trattiamo uno spunto molto contemporaneo in chiave di commedia - ha aggiunto l'attore, che oggi sarà ospite dell'Ischia Film Festival - cercando di mettere insieme due visioni del mondo opposte attraverso un uomo diviso tra i suoi due amori: la compagna e la figlia». E lui, che di figli ne ha due, della paternità dice ridendo: «La consiglio, io mi sto trovando bene».Per De Luigi quella di Ti presento Sofia, in arrivo al cinema il 22 novembre, è anche la prima volta sul set con Micaela Ramazzotti: «È una grandissima attrice - dice - Con un ruolo bastava così bastava pochissimo per diventare un personaggio negativo... serviva un'attrice brava come lei per far capire le ragioni di questa donna che non vuole saperne di figli. In passato con Micaela ci siamo solo sfiorati professionalmente, ma c'era la voglia di fare qualcosa insieme e lei aveva il desiderio di fare un film leggero, questa ci è sembrata l'occasione perfetta per trovarci sul set». (M. Gre.)