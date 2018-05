De Laurentiis e Sarri, prove di futuro oggi si rivedono

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Filtra un cauto ottimismo in casa Napoli dopo l'incontro, interlocutorio, tra il tecnico azzurro Maurizio Sarri e il presidente Aurelio De Laurentiis. Oggi si rivedono. Appuntamento a pranzo depistando tifosi e giornalisti, poi la decisione di rivedersi. Sarri ha spiegato le sue ragioni e presentato le sue richieste, e non c'è stata chiusura da parte d ADL, anche se resta aperta l'ipotesi che, senza accordo, le due parti si dividano definitivamente.Intanto, i tifosi del Napoli ieri hanno dato vita a una petizione sui social dall'emblematico titolo «Resta, tu come il Che». Il successo è stato immediato, con 11mila firme raccolte in pochissimo tempo. La petizione è stata promossa dal Movimento Sarrista. E' nata anche una raccolta firme su Change.org. Napoli non vuole perdere il proprio comandante. (M.Lob.)