Ma davvero il tributo di Roma a Gigi Proietti è una foto francobollo proiettata su uno spicchio di Colosseo? Proietti meritava senza dubbio di più. Molto di più. E anche Roma, la sua Roma, meritava di fare una figura migliore di quella alla quale l'ha costretta il sindaco Virginia Raggi. A molti non è proprio piaciuta. Doveva scaturire gioia ed emozione, è stato imbarazzo.

Senza dubbio va apprezzato il gesto. Senza dubbio vanno considerati anche i tempi strettissimi con i quali il Campidoglio ne ha chiesto la realizzazione. In passato sono stati fatti, sempre al Colosseo, omaggi ben più belli.

Ma l'errore nella scelta dell'immagine (una foto da copertina di settimanale) e il carattere della scritta sono l'ennesima dimostrazione di quanto la Raggi, e chi ha scelto al suo fianco, non siano in grado di uno slancio, di un'idea alta. Quella maestosità che si addicono alla Capitale di un Paese e ai suoi cittadini illustri. Come diceva il grande Gigi? «Nun je da' retta Roma».



