Dati choc, precipita l'affluenza

Un tracollo. Quasi senza precedenti. Secondo dati del sito elettorale del Campidoglio, l'affluenza definitiva nel Municipio III è stata del 26,49%. Nel Municipio VIII del 27,94%.Precipita dunque l'affluenza rispetto alle precedenti amministrative. Nel Municipio III al primo turno aveva votato il 59,76% degli elettori. Nel Municipio VIII il 57,46% degli elettori. E dire che questi due municipi, da sempre, si erano distinti per l'altissimo numero di elettori alle urne. Merito di alcune roccaforti politiche, a dire il vero storicamente legamente alla sinistra, come la Garbatella.In questa tornata, però, complice anche la domenica estiva i cittadini hanno disertato i seggi. Un dato che gli analisti stanno già tentando di trasformare in flussi di voti. Certo è che stavolta la quota è davvero da retrocessione.(S. Uni.)