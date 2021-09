Daspo per cinque anni a Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova

Nonostante fosse sottoposto a misure di prevenzione personali, Giuliano Castellino (leader romano del movimento di estrema destra Forza Nuova) aveva partecipato ed organizzato tre manifestazioni di protesta - in alcuni casi non autorizzate - contro i i provvedimenti governativi per contrastare la diffusione dei contagi Covid, con particolare riferimento all'introduzione del green pass da parte del governo.

Ieri il questore di Roma, Mario Della Cioppa, sulla base delle ricostruzioni della Digos effettuate attraverso l'esame delle immagini della scientifica, la divisione anticrimine della questura ha ricostruito il profilo pericoloso dell'esponente politico, ha applicato un altro Daspo sportivo fuori contesto.

L'eventuale inosservanza del provvedimento comporta la la reclusione da uno a tre anni e la multa fino a 40 mila euro e consente l'arresto in flagranza.

Martedì 14 Settembre 2021

