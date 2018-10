Dark lady, la seduzione vede nero

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il look non è completo se non è accompagnato da un make up giusto. D'altra parte il maquillage gotico è un must, ed è per tutte. Lo stile dark lady viene proposto in versioni soft o intenso, sempre accomunate da un incarnato impeccabile, chiaro e dal finish matte. Oltre alla pelle luminosa, il focus è su occhi e labbra. Non solo, quindi, rossetti in tinte intense e scurissime per labbra dipinte nei toni del vino, del viola, del mogano, fino ad arrivare al nero, ma anche smokey eyes estremi color pece oppure occhi dal make up astratto in black&white. L'ultima trovata è di Dior che ha lanciato un trucco firmato Peter Philips che ha avuto come modella Bella Hadid in versione inedita, come fosse una strega. Per lei un mix di nero, rosso e bianco. Rossetto rouge per labbra da vamp per Antonio Marras. Ispirazione anni 80 per Jean Paul Gaultier, con labbra laccate color ciliegia e smokey eye disfatto. Chi vuol osare può optare per lo stile Avatar, come propone Giambattista Valli. Niente blu, ma il viso è completamente cosparso di glitter argento. (A.Vil.)