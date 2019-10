Dario Brignone, cofondatore di Satispay: cosa vi differenzia dagli altri circuiti?

«Siamo un network di pagamento indipendente dai circuiti tradizionali delle carte, basato sull'iban, cui si accede via app. Indipendenza e trasparenza dei costi ci permettono di abbattere le commissioni».

Quali gli obiettivi nel medio termine?

«Il primo traguardo è arrivare presto a un milione di clienti in Italia. Il passo successivo sarà lo sbarco all'estero, partendo da Germania e Lussemburgo, paese quest'ultimo dove ha sede la nostra società - controllata dalla holding italiana - che ha la licenza di Istituto di Moneta Elettronica grazie alla quale possiamo operare in tutta Europa».

Qual è il rapporto tra clienti ed esercenti affinché si coprano le spese di gestione e di marketing?

«In questa fase di crescita è di circa 1 a 10, mentre quando supereremo i 3 milioni di clienti scenderà a circa 1 a 20. Le spese di gestione si coprono con 1 milione di clienti e 100.000 esercenti ma fino a quando ci sarà spazio per crescere a questi ritmi il break even può aspettare». (A.Cap.)

Lunedì 14 Ottobre 2019, 05:01

