Danilo Rea sfida l'intelligenza artificiale

Elena BenelliDall'industria all'agricoltura, dalla medicina alla mobilità, dalla privacy alla musica e alla creatività: tutte le opportunità e le criticità offerte dal mondo dei dati in una società sempre più digitale verranno analizzate e spiegate in una intensa due giorni di dibattiti e confronti a cui prenderanno parte oltre 130 speaker di livello internazionale. Accadrà domani sabato per la terza edizione del Data Driven Innovation, la più grande conferenza italiana sul mondo dei dati e dell'innovazione organizzata dal Dipartimento di Ingegneria di Roma Tre in collaborazione con Maker Faire Rome promossa dalla Camera di Commercio di Roma. Tra gli appuntamenti il laboratorio sperimentale dei musicisti Danilo Rea (foto) e Alex Braga (domani, ore 11.30) che tra note e sintetizzatori, e con un uso intensivo di visual art, sfideranno l'intelligenza artificiale di AMI - Artificial Musical Intelligence, macchina ideata dal Dipartimento di Ingegneria di Roma Tre, che dovrà interpretare in tempo reale l'improvvisazione musicale e provvedere all'orchestrazione, arricchendo la performance artistica umana.riproduzione riservata ®