Danilo BarbagalloLuca Zaia, governatore del Veneto, aveva già tuonato (è proprio il caso di dirlo) più volte lo scorso maggio contro siti web e televisioni che si occupavano di previsioni meterologiche, lamentandosi per il calo dei turisti causato da piogge spesso pronosticate ma del tutto inesistenti. «Ora basta, faremo da noi. Bisogna difendere i diritti dei venti pure suln fronte meteo».Detto, fatto. Così ora è scaricabile è una App made in Veneto che punta a risolvere il problema delle fake-meteo. «Se continua così, chiederemo i danni a questa gente che fa previsioni sbagliate, da dilettanti aveva avvertito imbufalito -. Domenica scorsa c'era chi prendeva il sole, invece il maghi del meteo avevano sostenuto che il tempo sarebbe stato brutto. E gli alberghi si sono svuotati. Nelle loro app, mettano almeno le percentuali di attendibilità della pioggia». La secessione informatica a costo zero nel campo delle previsioni quindi è diventta realtà. Ieri è stata presentata a Venezia dall'assessore regionale all'ambiente, Gianpaolo Bottacin, assieme ad Alberto Luchetta (Direttore del Dipartimento Sicurezza del territorio di Arpav), la App Temporali, nuovo sistema per il monitoraggio e la segnalazione in tempo reale dell'arrivo di perturbazioni in Veneto: «Un servizio reso al cittadino - ha spiegato l'assessore - perché sia informato in anticipo su possibili fenomeni intensi e programmare così le sue attività, soprattutto quelle all'aria aperta. I radar meteo in gestione all'Arpav forniranno dati elaborati in modo automatico e in tempi brevi. È un sistema realizzato completamente in casa, praticamente gratis, con le sole spese vive rappresentate dall'utilizzo dei server».L'App, una volta scaricata sullo smartphone, consente di visualizzare le immagini e ricevere le notifiche per i comuni selezionati dall'utente, con la possibilità di scegliere l'estensione dell'area (da 10 a 50 km) entro la quale si vuole ricevere l'avviso. Inoltre è possibile anche selezionare l'intensità delle precipitazioni e l'intervallo delle notifiche che l'utente desidera ricevere.riproduzione riservata ®