Daniele Silvestri, cantautore romano, nel brano Argentovivo descrive quel senso di costrizione che provano in classe tanti ragazzi. Come è stato accolto?

«Con attenzione. Ho scritto Argentovivo anche per fare arrabbiare qualcuno. Molti adolescenti si sono stupiti che lo interpretasse, anche con durezza».

Lei come conosce quella sensazione?

«I miei figli adolescenti mi fanno capire che il mondo è cambiato e che la scuola è obsoleta. Ma dopo l'uscita di Argentovivo ho conosciuto tanti insegnanti che sono in prima linea con lezioni innovative, come la didattica capovolta».

E' anche il suo brano più premiato...

«L'ho presentato a Sanremo, di recente ho avuto anche la targa Tenco. Si tratta di un tema molto sentito: si è aperto il vaso di Pandora: i ragazzi vanno in una direzione nuova che noi possiamo solo immaginare. ma è compito della scuola saper interpretare il mondo che cambia».

Qualche docente ci sta provando...

«Sì ma troppo spesso i docenti vengono lasciati soli a combattere: non basta fare leggi e regolette se non metti in mano agli insegnanti gli strumenti necessari». (L.Loi.)

