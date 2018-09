Daniele Petroselli Weekend a tutto sport nella Capitale. Anzi, a tutta corsa,

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliWeekend a tutto sport nella Capitale. Anzi, a tutta corsa, visto che questa sera il centro della Capitale sarà terra di conquista degli oltre 1500 runners che parteciperanno alla 5a edizione della Roma By Night Run, la Mezza Maratona in notturna che gode del patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Roma ed è organizzata in collaborazione con il CSI (Centro Sportivo Italiano), Fidal e Fidal Lazio. Un'atmosfera unica per i partecipanti, che correranno per le strade di Roma a partire dalle 22, con via e arrivo dal Ponte della Musica, come nelle scorse edizioni, segno che ormai la corsa sta diventando un appuntamento clou del calendario delle competizioni capitoline su strada.La più importante conferma per questa edizione è la Stracittadina, prova competitiva di 8 km, che si affianca alla ormai classica Fit Run, una prova non competitiva anch'essa di 8 km alla quale potranno partecipare tutti: camminatori, runners, Nordic e Fit Walkers. Viste le tante richieste, le iscrizioni di entrambe le prove si chiuderanno oggi a ridosso dell'evento (nei negozi Cisalfa e TBSP). Confermato anche il tracciato, che si snoderà su Lungotevere delle Armi fino a raggiungere Piazza della Cinque Giornate; poi Via delle Milizie e Viale Mazzini. Successivamente l'altro suggestivo passaggio a Ponte Milvio, per continuare verso Lungotevere dell'Acqua Acetosa e Viale Parioli, per poi andare al Villaggio Olimpico e ritornare al Ponte della Musica. Il tutto lungo vie illuminate che ricorderanno le emozioni di Roma 60 e l'impresa di Abebe Bikila.Ma sarà anche un appuntamento molto glamour quello della Roma by Night Run. Alle 16 l'apertura dell'Hospitality Village, che verrà organizzato sotto il cielo stellato di Roma, nei giardini antistanti il Ponte della Musica, a Piazza Gentile da Fabriano. Lì ci saranno due momenti di svago organizzati prima e dopo la competizione. Dalle 18 partirà l'AperiNight, un aperitivo, condito da musica dal vivo degli Acoustic mood e che proseguirà con il tradizionale Pasta Party subito al termine della gara, al quale potrà partecipare anche un accompagnatore del runner. Sotto il Ponte della Musica poi, per chi vorrà, fino a tarda notte sconti speciali all'A.R.E Festival, manifestazione che vede al centro la musica e tutto quel movimento culturale che le ruota attorno, dalle visual-art alle performance teatrali, dalle installazioni espositive ed artistiche.