Ventun'anni e ancora tanta voglia di stupire. La Roma Appia Run torna questa domenica con un pensiero a Parigi e a Notre Dame. Gli organizzatori - Acsi, Acsi Italia Atletica, Acsi Campidoglio Palatino - hanno annunciato, ieri al Tempio di Adriano durante la presentazione - un ricordo speciale in occasione delle premiazioni. La gara, che si corre su una delle vie più antiche al mondo, è anche l'unica a disputarsi su cinque pavimentazioni diverse, asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato. E si concluderà sulla pista di atletica dello stadio Nando Martellini a Caracalla. Rodata la formula: da viale delle Terme di Caracalla, alle 9, prenderà il via la 13 km competitiva e successivamente la 4 km non competitiva. Super favorita è Veronica Inglese, atleta dell'Esercito, argento agli Europei 2016 di Amsterdam nella mezza maratona e che ha già trionfato qui per tre volte (2011, 2012, 2016). All'interno dello stadio sarà allestito il Villaggio (da sabato alle 10) dove ritirare i pacchi gara, ma anche divertirsi e fare sport. Sabato pomeriggio qui si disputerà Fulmine dell'Appia, una prova sulle distanze 30-80 metri per under 16 anni. Roma Appia Run è anche solidarietà e cultura: la gara non competitiva sostiene Running for Ethiopia, campagna VIS/Volontariato Internazionale per lo Sviluppo per un progetto di formazione professionale; mentre Archeorunning organizzerà, sabato, una passeggiata per atleti e famiglie lungo una parte del tracciato di gara.

