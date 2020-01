Daniele Petroselli

Una stracittadina può dire tanto anche per chi non è nato nella Capitale. Parola di Guglielmo Stendardo.

Roma-Lazio, scontro tra rivali eterne, ma anche un match considerato tra le stracittadine più affascinanti in assoluto.

«Mai avuto dubbi. È la partita più bella d'Italia, è il derby più seguito e più acceso. Sappiamo bene come si vive questa sfida nella Capitale. Farlo da calciatore è una sensazione unica, difficile da spiegare. C'è tensione, è vero, i tifosi ci tengono tanto e quindi per i calciatori diventa una sfida emozionante, decisiva».

Si può dire che in questo derby di ritorno la Lazio ci arriva da favorita?

«La squadra di Inzaghi dopo 11 vittorie consecutive deve esserlo. Questo è l'anno giusto per ottenere il massimo, ossia almeno la qualificazione in Champions, per poi puntare magari a qualcosa di straordinario.

Tra i punti di forza c'è il centrocampo: è il più forte d'Italia?

«Milinkovic Savic, Leiva e Luis Alberto rappresentano una mediana di grande qualità, ha tutte le caratteristiche per fare un campionato importante».

