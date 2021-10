Daniele Petroselli

Una sfida che può dire tanto quella tra Lazio e Inter in programma domani (ore 18) allo stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti devono riprendersi dal brutto ko con il Bologna, mentre i nerazzurri non possono permettersi di perdere punti dal Napoli capolista. A onfermare l'importanza dell'incontro è anche un doppio ex come Francesco Colonnese, per tutti Ciccio, all'Inter dal 97 al 2000 e poi alla Lazio fino al 2004.

Lazio-Inter già decisiva per capire che campionato sarà per entrambe?

«Sicuramente è una sfida importante per la Lazio, che non è partita benissimo. Hanno più da perdere i biancocelesti, mentre l'Inter è partita bene e può permettersi due risultati su tre».

Si aspettava un approccio così convincente, almeno in campionato, di Simone Inzaghi?

«Sì, perché conosco Simone dai tempi della Lazio. E' un allenatore preparato, serio, ero sicuro che avrebbe trovato la sua dimensione anche a Milano».

Di sicuro sta faticando di più Sarri. Deluso?

«E' chiaro che fin qui non ha fatto bene, ma è un allenatore che ha un curriculum importante, e poi è arrivato in una Lazio dove ha dovuto cambiare molto, a partire dallo schema di gioco. Gli servirà tempo per rodare i suoi meccanismi di gioco».

Teme che i tifosi laziali possano fischiare Inzaghi?

«Spero di no, non se lo meriterebbe. Ha scelto una strada diversa, poi la verità su come è andata in estate la sanno solo lui e Lotito. Simone ha voluto molto bene alla Lazio, così come i tifosi a lui. E' normale che ci siano rimasti male, ma va applaudito perché con la Lazio ha vinto trofei e fatto tanto in questi anni nel club».

Lazio senza Acerbi e Immobile non al meglio.

«Sono due pedine importanti nel gioco di Sarri, però queste sono partite particolari dove può succedere di tutto. Inciderà anche la condizione in cui torneranno i nazionali».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA