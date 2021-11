Daniele Petroselli

Una serata all'insegna del grande pugilato. Domani al Palaeur andrà in scena la Dazn Boxing Night, evento nato dalla joint venture tra Matchroom Boxing Italy, OPI Since 82 e Dazn, naturalmente. Saranno ben sei gli incontri in programma (con inizio alle ore 19), con alcuni tra gli atleti emergenti più interessanti del panorama pugilistico italiano e mondiale. Due i titoli in palio. Nel primo, l'imbattuto campione dell'Unione Europea dei pesi piuma Mauro Forte (romano con un record di 16-0-1 con 6 KO) metterà in gioco la sua cintura contro Francesco Grandelli. Il clou però vedrà sul ring Matteo Signani, detto Il Giaguaro, (30 vittorie, 11 prima del limite, 5 sconfitte e 3 pareggi) difendere il titolo di campione d'Europa dei pesi medi (categoria regina del pugilato insieme a quella dei pesi massimi dove, per intenderci, ha combattuto in passato un campioni come Nino Benvenuti e Monzon). Il riminese Signani affronterà per la seconda volta lo spagnolo Ruben Diaz, El Destructor, al suo ultimo incontro in carriera. Sarà il primo grande evento di boxe nella Capitale ad ospitare il pubblico in tribuna (al 60% secondo le ultime disposizioni governative per gli eventi sportivi al chiuso), con oltre seimila persone presenti. «Mi sono preparato alla grande per questo evento ha raccontato Signani -. Il mio sogno è quello di partire da Roma per arrivare a giocarmi il titolo mondiale, non lo nascondo. Ora però l'obiettivo è confermarmi campione europeo; i tifosi della Capitale mi spingeranno verso il futuro». Signani avrà il pubblico del PalaEur tutto dalla sua: «Mi darà una grossa mano, perché mi vuole bene. Questo virus del Covid ha fatto male ma, come tanti pugili, ho retto i colpi che ci ha inferto. Sarà un onore poter combattere a Roma e vedere gli spalti gremiti. Il Giaguaro non deluderà i suoi tifosi».



