Una ripartenza agitata per la Serie A. L'emergenza Covid infatti ha rovinato la prima giornata del girone di ritorno, con 96 calciatori positivi e ben 4 sfide (Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese) saltate per gli stop arrivati dalle ASL locali. E per domenica potrebbero non giocarsi altre partite. La Lega di Serie A, anche se tardivamente, è corsa ai ripari. Il Consiglio infatti ha deliberato il regolamento per la gestione dei casi di positività Covid e del rinvio gare. Si è stabilito che i club con uno o più calciatori positivi devono comunque disputare la gara prevista in calendario nel caso abbiano a disposizione 13 giocatori (di cui almeno un portiere) nelle rose della prima squadra e della Primavera nati entro il 31 dicembre 2003 negativi ai test entro le 24 del giorno precedente. Nel caso in cui il club abbia questa situazione e non si presenti in campo, ecco allora scattare lo 0-3 a tavolino. In serata poi il duro comunicato della Lega: «Le ASL non intervengano più con provvedimenti confusi e incoerenti che stanno creando gravi danni al sistema sportivo italiano. Le loro decisioni sono illegittime». E annuncia possibili ricorsi in caso di nuovi stop alle partite. «C'è una grande confusione. Mancano le linee guida tra lo sport e il Ministero della Salute, bisogna decidere sul protocollo da attuare», aveva tuonato poco prima l'ad dell'Inter Beppe Marotta. E le Istituzioni hanno recepito subito: annunciata per mercoledì prossimo una riunione della Conferenza Stato-Regioni per trovare l'intesa con la Lega di Serie A, alla quale parteciperanno anche il ministro della Salute Speranza e il sottosegretario con delega allo Sport Vezzali per «stabilire una regolamentazione uniforme e con criteri precisi». In tutto questo caos si è disputata anche Juventus-Napoli, dopo i rischi di rinvio per le positività delle ultime ore che hanno decimato i partenopei: 1-1 allo Stadium, con Chiesa che risponde al vantaggio di Mertens e bianconeri a -3 dal 4° posto.



