Daniele Petroselli Una partita speciale di basket in carrozzina, tutto in nome

Una partita speciale di basket in carrozzina, tutto in nome delle sneaker. Domani e domenica negli spazi post industriali del Ragusa Off a piazza Ragusa torna Ginnika, la convention dedicata all'urban culture. Per questa edizione, un incontro davvero particolare, che vedrà sul parquet due testimonial come il fighter Alessio Sakara e l'attore Alessandro Borghi che si cimenteranno in carrozzina sotto canestro. Un modo per dimostrare, ancora una volta, ai ragazzi diversamente abili e a questo sport. Spazio poi alla solidarietà, ma anche a conferenze, workshop e arte. Dopo i mostri sacri Staple e Bobbito Garcia presenti lo scorso anno, quest'anno Ginnika porta a Roma un nome eccellente della scena internazionale: l'illustratore e product designer americano Jeremy Fish, che incontrerà il pubblico e allestirà una speciale mostra in esclusiva. Insieme a lui il fotografo serbo (newyorkese di adozione) Boogie, protagonista di una speciale retrospettiva per immagini. E poi tanta musica: perché è a Ginnika che sono partiti talenti come Sferaebbasta, Gemello e Rkomi. Per questa edizione l'ospite d'onore sarà un altro emergente come Speranza (foto), con il suo mix di sonorità afrotrap/latine.

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

