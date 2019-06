Daniele Petroselli

«Un risultato importante, ma non vogliamo fermarci qui». Parola di Alfredo Galliccioli, presidente insieme a Gaetano Migliaccio, del Pink Padel, il team romano che nello scorso weekend si è aggiudicato il titolo di campione d'Italia di padel amatoriale Msp. «Siamo andati con tre squadre e pensavamo di poter ottenere un buon risultato, poi ecco la sorpresa del titolo».

La società di via della Pisana infatti non vede l'ora che arrivi già settembre, quando a Barcellona si giocherà la Supercoppa Europea: «Ancora non c'è una data ufficiale ci confessa - E' davvero una grande soddisfazione, perché la Spagna è la patria del padel, dove ci sono i giocatori più forti. Per chi gioca, è un sogno andare a giocare lì. Affronteremo le squadre più forti che provengono dal Continente e questo è un ulteriore motivo di spinta per noi a migliorare e a fare bene. Non sappiamo ancora chi incontreremo, ma di certo sarà una bellissima esperienza, che ci permetterà di crescere».

Uno sport, il padel, che in pochi anni è letteralmente esploso in Italia, e in particolare nella Capitale. E il merito è della sua formula: «Non lo conoscevo fino ad anno e mezzo fa. Ma una volta che sono stato coinvolto, mi sono appassionato subito ammette Galliccioli - E' molto facile da apprendere, dopo due ore si è già in grado di fare una partita. Poi si gioca molto in coppia, anche in misto, magari con la compagna (o il compagno). E poi le donne sono molto appassionate di padel. Noi a Roma abbiamo puntato molto sul mondo femminile, tanto che dei nostri 200 iscritti sono più della metà. E' molto veloce come sport e ti prende subito, è impossibile non provarlo. Lo si capisce solo provandolo».

Uno scudetto amatoriale, ma il padel ha anche il suo circuito di tesserati agonisti, sotto l'egida della Fit. La Pink Padel Roma ora punta anche a sfondare nella nuova categoria: «Stiamo disputando la Serie D e contiamo di fare subito il salto in C. Il nostro desiderio è continuare a sfornare talenti ed entrare nell'élite». Senza ovviamente tralasciare la parte degli amatori, che tante soddisfazioni sta dando. Proprio a questo livello si sono cimentati tanti vip, soprattutto il ct della Nazionale Roberto Mancini e l'idolo di Roma Francesco Totti. E chissà che magari un giorno non si cimentino anche contro (o con) la Pink Padel: «Mi dicono che siano molto bravi, magari un giorno li sfidiamo».

Giovedì 27 Giugno 2019

