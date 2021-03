Daniele Petroselli

Un ko (1-4) che ha fatto male alla Lazio quello rimediato all'Olimpico contro il Bayern Monaco. Una serata che doveva essere di gala ma che si è trasformata in un incubo. Per il ritorno degli ottavi di Champions League di stasera (ore 21, diretta tv su Sky Sport).

Simone Inzaghi prova a lanciare un messaggio chiaro ai suoi: «Dobbiamo goderci fino in fondo una serata come questa che arriva ha detto il mister in conferenza stampa -. Spero possa ricapitare, siamo tutti ambiziosi. Il nostro cammino in Coppa è stato molto buono, il nostro obiettivo era tornare negli ottavi dopo vent'anni. Ce l'abbiamo fatta. Col risultato dell'andata abbiamo compromesso il passaggio del turno, ma andremo a giocarla nel migliore dei modi».

Insomma, la rimonta in casa dei campioni in carica di tutto (Germania, Europa e Mondiale per club) sembra una mission impossible, ma il tecnico biancoceleste non vuole mollare e spera in una prestazione stavolta all'altezza: «Dovremo fare una gara di corsa, aggressività, determinazione, perché giochiamo anche nel loro stadio. Troveremo tante difficoltà, ma andremo a fare la nostra gara con determinazione».

Inzaghi che nella rifinitura prima della partenza per la Germania ha confermato le sensazioni della vigilia: in difesa si rivedrà dal primo minuto Musacchio, che ha vinto il ballottaggio con Patric, confermati Radu (che farebbe 400 con la maglia della Lazio) e Acerbi, con le fasce presidiate da Fares e Marusic, mentre a centrocampo Escalante al posto di Leiva, con la coppia Immobile-Caicedo in attacco.

Per il Bayern diversi dubbi, con Neuer e Coman che rischiano di non recuperare, come ha confermato il tecnico Flick alla vigilia. Davanti però ci saranno gli spauracchi Lewandowski e Sanè, con quest'ultimo che avvisa i suoi: «Può succedere di tutto. Solo perché abbiamo fatto dei gol nel match d'andata, non significa che sia tutto già deciso».

Intanto rinviato il processo tamponi che vede coinvolto il club: il nuovo appuntamento è stato fissato per venerdì 26 marzo sempre alle ore 11.

