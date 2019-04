Daniele Petroselli

Torna nella Capitale e nella magica atmosfera dei Fori Imperiali la festa della pallavolo. Il 12 maggio si svolgerà il 10° Memorial Favretto, intitolato alla memoria del presidente del Comitato capitolino, scomparso nel 2009 e quest'anno dedicato al tema della salvaguardia dell'ambiente. Nel cuore della città verranno allestiti più di cento campetti per permettere a 6 mila bambini delle società del territorio e di tutta Italia di giocare a pallavolo all'aperto. Nella scorsa edizione, la sorpresa di toccare con mano la Coppa del Mondo di Volley, giunta nella Capitale per promuovere la manifestazione internazionale giocata poi in Italia nel mese di settembre. Anche quest'anno sono attese novità, che Claudio Martinelli, presidente FIPAV Roma, non ha ancora voluto svelare: «Posso solo dire che si saranno anche testimonial di livello nazionale che sveleremo nelle prossime settimane. Di certo c'è che ricorderemo la figura di Franco, insieme all'Associazione per Franco Favretto, come lui avrebbe voluto: con l'ennesima grande manifestazione riservata ai bambini, giocando a Volley S3 in un luogo straordinariamente evocativo. Sarà una grande giornata di sport per i ragazzi».

