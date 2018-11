Daniele Petroselli Torna nella Capitale, domani e domenica (dalle 9 alle 21,

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliTorna nella Capitale, domani e domenica (dalle 9 alle 21, l'ultimo giorno fino alle 19), l'Eternal City Motorcycle Custom Show, la mostra-spettacolo che per la sua terza edizione si allarga e arriva negli spazi dell'Ex Dogana. Decine gli stand, dove si potranno ammirare oltre 200 veicoli e i lavori di customizzatori provenienti da tutto il mondo. Dalle moto storiche agli ultimi modelli, fino ad arrivare a quelle super personalizzate. Ospite d'eccezione, l'americano Cole Foster, leggenda vivente del custom internazionale, oltre a Voodoo Larry, re del custom car, ovvero della personalizzazione delle auto storiche. La novità di quest'anno è la possibilità di salire in sella e provare in anteprima i modelli 2019 delle principali case motociclistiche come Harley-Davidson, Bmw, Ducati e Triumph. E poi sfileranno sul palco le moto più belle, selezionate per il contest curato dalla rivista di settore Low. Infine gli spettacolari stunt show di auto e moto, acrobazie che animeranno la due giorni e lasceranno a bocca aperta il pubblico.Ma non solo moto: per chi ama le auto, saranno presenti anche car club e lo show di auto custom e hot rod. Sarà possibile ammirare anche modelli d'epoca personalizzati e trasformati in pezzi unici, in particolare macchine americane prodotte prima del 1965. Il tutto però a ritmo di musica, che accompagnerà la due giorni dell'evento. Tanto rock ovviamente ma anche spettacoi come quelli delle fuel girls' che si esibiranno in performance col fuoco. E naturalmente numerosissimi stand con tutto ciò ruota intorno al mondo delle moto: tattoo, giacche di pelle, gadget di ogni genere. Infine altra novità il MotoTematica Film Festival, il primo festival del cinema dedicato al mondo delle due ruote. Sabato sera il clou con la proiezione di un classico ad hoc come Easy rider, di Dennis Hopper.