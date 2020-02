Daniele Petroselli

Sulle strade della Capitale domenica 9 febbraio, torna la Corsa del Ricordo, dedicata alla tragedia delle foibe e all'esodo delle popolazioni giuliano-dalmate. Diverse le novità di questa settima edizione, presentata ieri al Coni (foto). A partire dall'omologazione della Fidal del percorso, che è entrato a far parte del calendario ufficiale, merito anche della crescita avuta negli anni scorsi. La gara invece si snoderà sull'ormai collaudato percorso che passerà nella Città Militare della Cecchignola per poi attraversare il quartiere giuliano-dalmata. Accanto alla gara competitiva di 10 km, confermata la 3km aperta a tutti. Sullo stesso percorso della non competitiva si svolgerà, in onore del campione olimpico e profugo fiumano Abdon Pamich, il trofeo di Marcia Tokyo 1964' riservato ai marciatori. A pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni (sabato 8 per la competitiva, domenica 9 per la 3km), si parla già di un nuovo record di partecipanti, dopo gli oltre mille dello scorso anno. Padrino d'eccezione sarà Nino Benvenuti, indimenticato campione del mondo di pugilato nei pesi medi e campione olimpico.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA