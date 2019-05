Daniele Petroselli

Spettacolo, tecnica, ma soprattutto tanta voglia di emergere. Domenica si disputerà il Red Bull Neymar Jr's Five, quarta edizione del torneo di calcio a 5, sponsorizzato dal campione brasiliano del Paris Saint-Germain.

Le gare si disputeranno al Flaminio Real di viale Tor di Quinto. Protagonisti saranno ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 25 anni, con due soli fuori quota per ogni squadra. Oltre 250 i ragazzi che si sfideranno sull'erba sintetica per centrare il sogno di vedere per una volta dal vivo l'attaccante verdeoro. Le regole del torneo sono semplici e innovative: si gioca 5vs5 (con squadre che potranno essere composte da un massimo di 7 giocatori), per 10 minuti di tempo e senza portieri. Il format prevede che se una squadra segna, l'altra perda un giocatore. L'obiettivo quindi è buttare fuori tutti gli avversari e fare propria la partita. Sono dieci le tappe italiane del torneo che si concluderà il 18 maggio, a Torino, Napoli e Milano. Le vincitrici delle tappe di qualificazione si incontreranno in finale a Milano l'8 giugno. Le squadre femminili e maschili vincitrici della fase nazionale voleranno in Brasile per la finalissima mondiale che si disputerà nell'Instituto Projeto Neymar Jr.qui infatti incontreranno anche il calciatore brasiliano, per scambiare qualche selfie e qualche palleggio. Al via, contestualmente con il torneo 5vs5 Red Bull Neymar Jr's Five, anche il social contest Outplay them all che selezionerà 7 giovani talenti, di cui uno scelto proprio da Neymar Jr per partecipare alla finalissima mondiale.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA