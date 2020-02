Daniele Petroselli

Se segna Felipe Caicedo, la Lazio vince. Ormai è una sentenza. L'ecuadoriano è diventato un vero e proprio talismano per la squadra di Simone Inzaghi. E a dimostrarlo è il peso dei suoi gol: in tutte e sette le partite in cui Caicedo ha distribuito i suoi 8 gol è arrivata poi la vittoria finale per i biancocelesti. La prima nel 4-0 rifilato al Genoa il 29 settembre scorso, ma c'è anche nelle goleade con Spal e Sampdoria. La specialità della casa però rimane il gol all'ultimo respiro, vedi quello realizzato al 91' al Mapei Stadium contro il Sassuolo, al quale è seguita quello sempre a tempo scaduto nel 3-1 alla Juventus, il primo grande squillo lanciato alla corazzata bianconera prima della Supercoppa. A Cagliari è lui a segnare il 2-1 finale con polemiche a non finire per gli 8' di recupero concessi dall'arbitro Maresca. La Pantera sta crescendo sempre di più. Dopo le sei reti in 33 giornate della sua prima stagione in biancoceleste e le 8 dello scorso anno, ha già pareggiato il suo miglior score nella Capitale dopo appena 23 gare. Niente male per un attaccante definito di rincalzo.

Ma in questa Lazio non si può parlare di seconde linee ma di titolari aggiunti. Se la squadra di Simone Inzaghi è a questo punto del campionato a una sola lunghezza dalla Juventus, il merito è di tutti, nessuno escluso. Non era mai successo che la Lazio mettesse insieme 18 risultati utili consecutivi (14 vittorie e 4 pareggi) in Serie A. Nemmeno la squadra di Eriksson, quella che arrivò al secondo scudetto, aveva fatto così bene, fermandosi a 17. Lì, è vero, c'era più qualità, ma in questa squadra c'è altro. Voglia di lottare, attenzione ai dettagli, forza fisica e mentale. Anche nei momenti più delicati, il tecnico è riuscito a trovare la soluzione nei cambi. In un momento importante, la Lazio ha trovato nuove risorse anche dalla panchina. E lo ha confermato lo stesso Inzaghi anche dopo il trionfo di Parma: da Parolo, chiuso da Leiva, Luis Alberto e Milinkovic, ma capace sempre di ritagliarsi un posto importante, allo stesso Caicedo, passando per Marusic e Jony, spine nel fianco delle difese avversarie quando sono stati chiamati in causa. Fino a Patric, sempre più negli schemi difensivi biancocelesti, Lukaku, Cataldi e Adekanye.

La Lazio ha costruito il suo successo sull'umiltà, sullo spirito di gruppo, sul talento, sulla voglia di superare i propri limiti. E i numeri parlano chiaro: secondo miglior attacco dopo l'Atalanta, miglior difesa insieme all'Inter. In casa Immobile e compagni sono quasi un rullo compressore, con 9 vittorie e tre pareggi, meglio solo la Juventus di Sarri con 10 vittorie su 11. Fuori dall'Olimpico solo due ko, dietro a Inter e Atalanta.

Inzaghi può contare non solo su 11 titolari, ma su un'intera rosa che può fare la differenza, da adesso in poi, nella corsa scudetto. Perché se è pur vero che ora la Lazio disputerà un incontro a settimana rispetto alle rivali, sarà fondamentale rimanere sul pezzo. Come adesso. E lo spera il tecnico, così come i tifosi.

