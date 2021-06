Daniele Petroselli

Sarà il Belgio dell'interista Romelu Lukaku a sfidare venerdì prossimo a Monaco di Baviera l'Italia di Roberto Mancini nei quarti di finale di Euro 2020 (ore 21). Basta Thorgan Hazard a fare fuori il Portogallo di CR7 e a regalare la sfida agli azzurri ai propri compagni. Una sfida ad alta tensione quella di Siviglia, che Fernando Santos si gioca promuovendo titolare Palhinha a centrocampo insieme a Moutinho e Renato Sanches. Nel Belgio invece a sinistra c'è Thorgan Hazard al posto di Chadli, e si rivedono anche Tielemans e Meunier. Comincia meglio la squadra portoghese, che prende subito le redini del palleggio e sembra più capace di affacciarsi in avanti. La prima volta al minuto 6, in contropiede con lo strappo di Sanches a liberare in area un Jota poco preciso al momento di concludere. La reazione belga è tutta in un destro alle stelle di Eden Hazard, così il Portogallo prende fiducia. Al 25' Ronaldo su punizione trova Courtois ad opporsi al suo potente, ma centrale, tiro di destro. Ma al 42', al primo vero tiro nello specchio della porta, il Belgio passa: dal vertice sinistro è il fratello del ben più famoso Eden Hazard che lascia partire un violento destro a giro che trafigge Rui Patricio e permette ai suoi di chiudere avanti la prima frazione. Nella ripresa è il Portogallo a gettarsi in attacco nel tentativo di pareggiare. Diversi i tentativi, il più pericoloso all'83' con Guerreiro che di prima intenzione da fuori area colpisce il palo. Tanta tensione nel finale, ma alla fine il Belgio porta a casa la qualificazione.

OLANDA KO - Nell'altro ottavo di giornata invece colpo grosso della Repubblica Ceca che passa contro l'Olanda per 2-0. A Budapest decisiva l'espulsione al 55' dello juventino De Ligt, con gli Orange che poi soccombono sotto i colpi di Holes al 68' e dell'ex romanista Schick all'83'. Ai quarti sabato a Baku (ore 18) sfida alla Danimarca. Oggi a Copenhagen altri due ottavi: Croazia-Spagna (a Copenaghen), mentre alle 21 sarà la volta di Francia-Svizzera (a Bucarest).

