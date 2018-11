Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliRomano Fenati torna a far parlare di sé. Il pilota marchigiano, sospeso dopo il folle gesto nel Gran Premio di Misano della classe Moto2 quando tentò in corsa di premere il freno di Stefano Manzi, stavolta è incappato in un errore non in pista ma in autostrada. Tutto è accaduto venerdì intorno alle 22, quando una pattuglia degli agenti della polizia autostradale, in servizio nel tratto dell'A14 su territorio maceratese in direzione nord, ha beccato Fenati andare decisamente oltre i limiti di velocità con il suo Suv Audi.Gli agenti, solo dopo un inseguimento di 7 km, sono riusciti a fermarlo per multarlo. Come se non bastasse però Fenati ha iniziato ad inveire contro gli agenti e oltre alla contestazione per eccesso di velocità, sarebbe arrivata anche una denuncia per resistenza al pubblico ufficiale. Il pilota, che solo qualche giorno fa aveva ottenuto un contratto per correre il prossimo Mondiale di Moto3, ha affidato ad un lungo post su Facebook la sua difesa, dove campeggia il verbale che non fa accenno alla denuncia per resistenza (in questo caso il pilota rischierebbe grosso, con una pena minima di 6 mesi): «Venerdì mi hanno chiamato dall'ospedale di Ancona dove mio nonno si trova in fin di vita. In autostrada la Polizia mi ha fermato per eccesso di velocità ma non andavo ad una velocità folle. Sopra il codice sì (130 km/h ndr), lo ammetto. Ho chiesto di fare subito il verbale per ripartire ma il trattamento che mi è stato riservato, da uno dei due, perché ero Romano Fenati, è stato allucinante».E alla fine attacca: «Ho chiesto scusa per l'eccesso e ho cercato di defilarmi in fretta con un verbale da 80 euro di multa ma sono rimasto invischiato in una discussione accesa e per me irreale. Come posso io difendermi, io che sono Romano Fenati e ogni volta che ne darò l'occasione sarà colta al volo e non sarò mai più difendibile?».riproduzione riservata ®