Daniele Petroselli

ROMA - Venti anni di grande scherma nella Capitale, nel nome di Marta Russo. Torna domani nell'inedita cornice del Salone d'Onore del Coni Una stella per Marta, il torneo dedicato alla memoria della studentessa universitaria uccisa all'università La Sapienza nel 1997 e che ha sempre amato questo sport, che nel tempo ha portato in alto nel mondo l'Italia con grandissimi risultati, dalle Olimpiadi ai Mondiali. Marta era una giovane promessa del fioretto femminile, tanto da diventare una campionessa nella categoria juniores. Del resto, la scherma era una passione di famiglia; merito di papà Donato Russo, maestro di scherma. L'appuntamento romano è un classico dello sport italiano e anche quest'anno vedrà in pedana i big della scherma azzurra, che sin dal Duemila, prima stagione di vita dell'evento sportivo, hanno sempre risposto presente. Dalle ore 15, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del presidente della Federscherma Giorgio Scarso, oltre che dei familiari di Marta Russo, si alterneranno in gara autentiche fuoriclasse come Elisa Di Francisca, 22 ori tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, Arianna Errigo, tornata grande la settimana scorsa in Coppa del Mondo con un doppio oro nella prova del Cairo (Egitto), oltre alle altre azzurre Carolina Erba e Camilla Mancini. In campo maschile invece spiccano i fiorettisti olimpionici Valerio Aspromonte e Giorgio Avola, ma anche gli sciabolatori Enrico Berrè e Riccardo Nuccio e gli spadisti Paolo Pizzo e Andrea Russo. Il tutto raccontato in diretta (anche video sul canale ufficiale Youtube della Federscherma) da un ex iridato come Stefano Pantano, da anni ormai commentatore della scherma alla Rai. Sarà un pomeriggio di grande sport per promuovere gli obiettivi dell'Associazione Marta Russo Onlus, da venti anni in prima fila nella promozione della cultura della donazione degli organi. Ma non saranno solo i grandi campioni della scherma a battersi a duello: in pedana infatti salirà anche un gruppo di 10 allievi del Circolo Scherma Marta Russo, che si sfideranno con una serie di colpi di fioretto. Mentre 18 allievi dell'Accademia di Scherma LIA, ragazzi e ragazze con disturbi dello spettro autistico, daranno vita a una serie di assalti di spada.

Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

