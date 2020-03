Daniele Petroselli

ROMA - Una coppa di specialità, un primo tassello verso qualcosa di più grande. Federica Brignone infatti sulle nevi di casa, a La Thuile, ha festeggiato la vittoria della coppa di combinata senza nemmeno scendere in pista. La fitta nevicata che si è abbattuta sulla località valdostana da sabato pomeriggio infatti ha fatto annullare la gara, assegnando così in anticipo alla 29enne azzurra il primo trofeo stagionale. Solo due le combinate disputate quest'anno (Altenmarkt e Crans Montana), entrambe vinte dalla Brignone, che ha così chiuso davanti a Wendy Holdener ed Ester Ledecka, staccate rispettivamente rispettivamente di 75 e 100 punti. Quando ho sentito a colazione la notizia della cancellazione ho provato un'emozione incredibile ha raccontato Federica -, come qualcosa che è caduto dal cielo. Sono stati giorni importanti dal punto di vista emotivo, con un grande stress e l'adrenalina a mille. Dal punto di vista sportivo avrei preferito giocarmela, purtroppo al meteo non si comanda.

Un vero peccato la cancellazione della gara, perché con un altro piazzamento importante l'azzurra avrebbe ulteriormente allungato nella classifica generale di Coppa del Mondo. A 7 gare dalla fine della stagione già cancellata quella di Ofterschwang del prossimo fine settimana e con le sole tappe di Are e Cortina è in testa con 153 punti di vantaggio su Mikaela Shiffrin (che potrebbe non tornare più a gareggiare per questa stagione dopo la morte del padre) e 189 su Petra Vlhova. A 25 anni di distanza da Alberto Tomba, la Brignone riporterebbe a casa la sfera di cristallo, la prima in campo femminile. Ma non solo: dopo la coppa di supercombinata, potrebbe portare a casa anche quella del gigante, dove ha 74 punti sulla Vlhova e 93 sulla Shiffrin (e mancano solo il gigante di Are e quello delle finali cortinesi) e quella di SuperG (qui è dietro di soli 19 punti all'elvetica Suter). Ma nonostante tutto, la Brignone continua a non sognare troppo: La situazione è un po' in divenire, sicuramente continueremo ad allenarci, per me ci sarà la possibilità di tirare un pochino il fiato perché vado a mille all'ora dall'inizio dell'anno, ne approfitterò per allenarmi un po' in parallelo, un po' in gigante e un po' in slalom e ripresentarmi allo sprint finale con grande voglia. Il primo posto in classifica generale a sette gare dalla fine? Non ho guardato la classifica generale. Ma forse adesso comincerà a farlo davvero.

