Daniele Petroselli ROMA - Un talento infinito. Marc Marquez in Thailandia si

ROMA - Un talento infinito. Marc Marquez in Thailandia si porta a casa l'ottavo titolo mondiale in carriera con quattro gare d'anticipo, vincendo alla sua maniera: da cannibale. Con Dovizioso quarto, poteva amministrare la situazione e invece lo spagnolo non si è accontentato e ha voluto mettere in cascina un altro successo. E' insaziabile, come Valentino Rossi, l'idolo da bambino che però, appena ha potuto, ha azzannato alla gola per prendere lui il ruolo di capobranco. E così sta facendo ora con il giovane di turno, Fabio Quartararo. Due vittorie di rabbia davanti al talento francese della Yamaha, a dargli una lezione, a segnare il terreno, a dirgli che è lui il più forte. E i numeri non mentono: 201 gare disputate, 79 vittorie, 89 pole position, 70 giri veloci. Merito di una ferocia agonistica e di un talento innato, che dimostra in ogni gran premio. E' l'unico a saper domare una Honda impossibile, basta chiedere a Pedrosa prima e a Lorenzo ora, non due piloti qualunque. Riesce sempre a trovare il limite in pista e andare oltre, magari con qualche caduta di troppo, ma mai quando conta. Salvataggi al limite dell'umano, roba da circo verrebbe da dire ma non è così. Perché Marquez è la moto, è un tutt'uno con essa. Il problema è che per gli altri battere uno così è un'impresa titanica. Ma chi riuscirà a fermarlo? Mentre gli altri si organizzano, Marquez ha già in mente il prossimo obiettivo: «Arrivare a quindici mondiali (come Giacomo Agostini, ndr)? No, è impossibile, non sono Superman ha detto a caldo - Provo a continuare così, ma ogni anno è diverso. Sicuramente l'obiettivo sarà quello di vincere anche nel 2020». E raggiungere proprio l'odiato Rossi a quota 9 titoli iridati. Come ha ammesso anche il Dottore, ancora una volta indietro (solo 8°) e battuto anche dal compagno di scuderia (Vinales 3° a chiudere il podio): «Ha vinto quest'anno da dominatore, come facevo io negli anni in cui io ero nella mia miglior forma. Penso non farà tanta fatica a raggiungermi. Ora ho davvero paura».

