Daniele Petroselli

ROMA - Un'estate calda, anzi rovente per il beach volley. E ci sono due azzurri che sperano di scaldare ancor di più l'atmosfera. In particolare a settembre, quando il World Tour tornerà nella Capitale (da mercoledì 4 settembre). Daniele Lupo e Paolo Nicolai ormai sono nel gotha di questa disciplina, la coppia più talentuosa del panorama italiano e non solo. Dal 2011 sono insieme e hanno ottenuto tanti risultati di prestigio. A partire dalla medaglia d'argento a Rio 2016, per poi passare ai tre titoli Europei. Ma non vogliono fermarsi. «Siamo stati fuori due mesi per un infortunio alla mano ammette Daniele, beacher dell'Aurelio - Non è mai facile rientrare e stare subito ad alti livelli, invece siamo stati quinti ai Mondiali di Amburgo e sempre nella top 5 nei tornei dove siamo stati. Ora però vogliamo salire di livello. A partire dagli Europei di Mosca (dal 5 all'11 agosto, ndr)». «Prima però vogliamo fare bene a Vienna (dal 31 luglio al 4 agosto, ndr) afferma invece il classe '88 di Ortona saranno mesi intensi, ci siamo allenati tanto e ora vogliamo mettere a frutto il lavoro svolto». Coppia sul campo e amici nella vita Daniele e Paolo. E proprio questo è un loro punto di forza: «Siamo come fratelli confessa Lupo - negli anni queste grandi avventure ci hanno rafforzato, sia a livello di gioco che umano». «Siamo cresciuti tanto insieme, ci capiamo al volo, sappiamo quando ci serve essere spronati o quando gasarci aggiunge Nicolai - poi sul campo siamo davvero altra cosa rispetto ai ragazzi che nel 2011 hanno cominciato a giocare a beach. E i risultati lo dimostrano».

A Mosca tanti gli avversari, ma i due beacher azzurri ci credono: «Ci sono Belgio, Spagna, Olanda, Norvegia, insomma tante coppie in forma in questo momento. Ma noi siamo tre volte campioni europei e dovranno fare i conti con noi», dice con orgoglio Daniele. Ma è normale che un pensiero vada anche già alla tappa romana, perché giocare in casa è unico: «Qualche anno fa subivamo un po' la pressione, eravamo giovani e quasi era uno svantaggio. Oggi però abbiamo imparato a gestire tutto ed è una gioia pura. Adesso sarà un piacere giocare in casa. Vogliamo andare lontano». E Daniele confessa la sua ricetta: «Non deve mai mancare il divertimento, è la mia filosofia di vita. Ci fa sentire anche meno la pressione. E sarà così anche a Roma, a casa mia».

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

