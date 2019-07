Daniele Petroselli

ROMA - Si apre una settimana importante per la Roma in chiave mercato. Con Dzeko ormai promesso all'Inter (accordo ormai raggiunto con il club nerazzurro), si tenterà l'affondo per Gonzalo Higuain. Nel pre-partita con il Tottenham di ieri a Singapore un lungo colloquio con il ds Paratici che ha fatto pensare ad un dietrofront bianconero, ma intanto arrivano altri segnali di un suo addio: nello store juventino infatti stop alle vendite della sua maglia. Si lavora poi sul fronte difesa. Per Alderweireld del Tottenham incontro fissato da Petrachi in settimana con il club inglese. Piacciono il centrale del Santos Verissimo, Hysaj (Napoli) e D'Ambrosio (Inter). Nzonzi è nel mirino di Lione e Marsiglia.

Affari minori: per Bianda si tratta con il Nizza per un prestito con diritto di riscatto. Vicini al prestito al Perugia il portiere Fuzato e il difensore Capradossi.

Capitolo De Rossi: il presidente del Boca Juniors Angelici ha confermato l'arrivo giovedì dell'ex capitano giallorosso e già sono comparsi striscioni a Buenos Aires dedicati a Daniele. Si parla di un contratto con clausola per liberarsi già a gennaio in caso di chiamata dall'Italia (per entrare nello staff azzurro di Mancini).

