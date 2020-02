Daniele Petroselli

ROMA - Serata stregata per la Lazio all'Olimpico, che nel recupero della diciassettesima giornata pareggia 0-0 contro il Verona e manca il sorpasso in classifica all'Inter, rimanendo a -1 dai nerazzurri e a 4 lunghezze dalla Juventus. Tabellino immacolato come non accadeva da tempo in casa biancoceleste (era andata a segno sempre nelle ultime sedici giornate), ma stavolta ha trovato di fronte a sé un muro impenetrabile, quello della squadra di Juric, capace di soffrire e addirittura di provare il colpaccio nella ripresa. Tanti i tiri ma poche le occasioni nitide, tutte sui piedi di un Luis Alberto in serata (ben due legni per il fantasista spagnolo), non seguito a dovere dai compagni, con un Immobile davvero impalpabile. Rimane l'amarezza per l'occasione sprecata, segno di una pressione in chiave lotta scudetto che forse comincia a farsi sentire. Comunque soddisfatto Simone Inzaghi: «Ci sono partite così, dove la palla non va dentro e non vinci. C'è rammarico ma mi prendo comunque la buona prestazione. Ho fatto i complimenti alla squadra, siamo stati comunque bravissimi. Non abbiano avuto l'episodio a favore ma ci abbiamo provato. Abbiamo giocato tre giorni fa con la Spal e abbiamo organizzato comunque una grande gara contro un'ottima squadra, che ha messo intensità. Abbiamo fatto 27 tiri, avremmo meritato di vincere. Siamo stati lucidi, abbiamo preso due pali, alla squadra non potevo chiedere di più. Ho inserito Parolo nel finale perché poi certe partite le vai a perdere.

Dopo pali e tiri sfortunati, è capitato spesso di perdere. Ma comunque complimenti alla squadra. E' stata una partita di grande sacrificio». Continua comunque la striscia positiva di Lulic e compagni, 17 partite senza mai perdere, come la Lazio di Eriksson nel 99. Ma il tecnico comunque guarda avanti: «Sono contento del record. Peccato non aver regalato la vittoria ai tifosi, che ci hanno incitato dall'inizio alla fine. Abbiamo provato a sfondare il muro veronese ma non ci siamo riusciti. C'è rammarico per i tre punti mancati, ma ora puntiamo al Parma». Dove non ci saranno Milinkovic Savic e Radu per squalifica, assenze pesanti. Qualche speranza in più per Correa e Cataldi.

