Daniele Petroselli

ROMA - Sempre più in alto Federica Brignone. L'azzurra infatti per la quarta stagione di fila ha vinto la combinata di Crans-Montana, balzando in testa alla classifica di Coppa del Mondo. La valdostana ha mostrato ancora una volta tutta la sua classe prima nel supergigante, dove ha messo sugli sci velocità e carattere, e poi nello slalom, chiuso con un vantaggio enorme sulle avversarie, grazie ad un'altra prova di carattere e classe. Niente da fare per la sua rivale più agguerrita, Petra Vlhova che, complice un dolore al ginocchio, è uscita fuori nella manche di slalom. Alle spalle della Brignone l'austriaca Franziska Gritsch e la ceca Ester Ledecka. «Il feeling con questa pista c'è ma la vittoria l'ho cercata ha confessato l'azzurra a fine gara - Nel SuperG ho fatto la differenza tatticamente, Vlhova ha inforcato quindi ho un po' di fortuna ma mi sarei comunque giocata la vittoria tranquillamente. Ho sentito anche Alberto Tomba che mi ha detto: Questa era la mia pista, adesso non so più se è tua o mia'».

Con l'americana Shiffrin ancora fuori dopo la morte quasi un mese fa del papà, la valdostana ora punta sempre più in alto. Sono 1298 i punti messi a segno quest'anno: mai nessuna italiana era arrivata a totalizzare un punteggio così alto nella storia, ben 73 in più della statunitense. Inoltre la figlia di Ninna Quario è in testa alle classifiche di gigante e combinata. Numeri importanti, che fanno sperare in un qualcosa d'impensabile a inizio stagione e che sarebbe davvero storico. La coppa di cristallo, quella più importante, infatti manca dalla stagione '94-'95 proprio con Tomba. Sognare ad occhi aperti è possibile, ma l'azzurra non vuole ancora crederci: «Il fatto di essere in testa ora lascia il tempo che trova, è molto bello essere lì, un onore, ma mancano ancora troppe gare. Me la giocherò con le unghie e con i denti facendo il massimo fino alla fine - ha aggiunto - Vlhova è la favorita, certo può sbagliare come oggi ma posso farlo anche io. L'importante è che io continui a fare così, bisogna fare vittorie su vittorie, già un secondo posto sarebbe troppo poco».

Per la Brignone comunque una stagione da incorniciare. Intanto ha raggiunto 15 successi in Coppa del Mondo (7 in gigante, 3 in SuperG e 3 nella combinata), come Isolde Kostner, ma soprattutto a una sola lunghezza da un fenomeno come Deborah Compagnoni. Della quale però ha eguagliato il record di trionfi in una sola stagione, ben 5, un primato in coabitazione anche con Karen Putzer. Ma lei guarda avanti: «Il prossimo weekend a La Thuile (sempre se il coronavirus non bloccherà le gare, ndr) vorrei fare due grandi prove, è casa mia. Voglio fare risultato davanti la mia gente, è la trasferta dell'anno per me».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA